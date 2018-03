Les syndicats exhortent le gouvernement à changer de méthode

14 mars 2018 Par Par Agence Reuters

La CGT, la CFDT et FO ont exhorté mercredi le gouvernement à changer de méthode et à rompre avec "l'austérité" pour éviter un conflit social majeur alimenté par la grogne montante chez les cheminots, les fonctionnaires et les retraités.