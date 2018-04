Damas responsable de l'attaque de Douma selon une enquête française

14 avril 2018 Par Par Agence Reuters

L'attaque commise le 7 avril à Douma dans la Ghouta orientale est "sans aucun doute possible" une attaque chimique et il n'y a "pas d’autre scénario plausible" que l'implication des forces armées syriennes, selon un rapport français basé sur des sources ouvertes et des renseignements déclassifiés publié samedi.