Les tensions s’aiguisent autour de la réforme ferroviaire

Net regain de tension à la SNCF, sur fond de doutes quant aux réelles volontés de l’entreprise à propos de la privatisation de certaines de ses filiales. L’intersyndicale qui s’oppose à la réforme ferroviaire avait annoncé depuis plusieurs semaines vouloir faire de ce lundi 14 mai une « journée sans cheminots et sans train ». Si ce pari n’est pas entièrement réussi, ce 18e jour de mobilisation depuis le début de la grève en pointillé le 3 avril marque néanmoins une très forte participation des cheminots à la grève : l’entreprise a constaté un « trafic très perturbé », avec un TGV et TER sur trois, et un Intercités sur cinq, et les grévistes étaient plus de 27 % ce lundi, contre 14 % le 9 mai.