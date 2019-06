Accord Assemblée-Sénat sur la réforme de l'école

14 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Députés et sénateurs se sont mis d'accord sur le projet de loi "Pour une Ecole de la confiance" qui rend obligatoires l'instruction à partir de trois ans et la formation entre 16 et 18 ans, a annoncé vendredi la République en marche (LaRem).