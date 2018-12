Le changement climatique est le grand oublié des programmes au lycée

Les nouveaux programmes du lycée n’en finissent pas de créer des remous. Ceux de sciences et de sciences de la vie et de la Terre sont à leur tour pointés par plusieurs experts pour la part réduite consacrée au climat et à ses enjeux. Préparés pour les classes de seconde et de première, ils apparaissent comme en décalage eu égard à l’importance de la question climatique dans la société.