Congrès PS: le coup de gueule de Delphine Batho

Avec ses 4 candidats dont 2 hollandistes et un ex-vallsiste, la préparation du congrès du Parti socialiste avait le parfum d’avant la catastrophe, comme si rien ne s’était passé. Et soudain Delphine Batho surgit. Le déboulé de la députée des Deux-Sèvres met du désordre et des mots sur cette bataille de somnambules.