A Orange, Bompard couvre les violences sexuelles et sexistes

«Je n’y arrive plus », « l’ambiance est horrible », « insoutenable ». « J’ai envie de vomir quand j’arrive au travail. » Depuis des semaines, les agents de la ville d’Orange (Vaucluse) et de la Communauté de communes du pays réuni d'Orange (CCPRO) avec qui nous avons échangé sont à bout. Il y a quelques jours, une responsable des ressources humaines – mise en difficulté depuis des mois dans son travail – a fait un malaise et a été évacuée par les pompiers.