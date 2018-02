Hervé Guichaoua: «Limiter le travail détaché à douze mois est inutile»

Lundi 12 février, à l’occasion de la commission nationale de la lutte contre le travail illégal, la ministre du travail Muriel Pénicaud a présenté le bilan intermédiaire du plan national de lutte contre le travail illégal et annoncé seize mesures pour mieux lutter contre la fraude au détachement et le travail non déclaré. « Il faut que les fraudeurs comprennent très clairement que le droit à l’erreur, ce n'est pas pour la fraude », a martelé la ministre.