Alors que le festival d'Avignon bat son plein, une vingtaine de directeurs et directrices de centres dramatiques nationaux ont publié, le 13 juillet dans Le Monde, une tribune dans laquelle ils s'engagent à ce que leur programmation soit désormais paritaire. Aujourd'hui, Myriam Marzouki, metteuse en scène et membre du collectif H/F pour l'égalité femmes-hommes dans le monde de la culture, répond à l'interview du site Cultureveille. La metteuse en scène y explique que les femmes sont toujours ultraminoritaires parmi les producteurs de théâtre (directrice, auteures, etc.), sous la proportion de 30 %. Pourtant, le texte paru hier constitue un précédent, et un progrès non négligeable. Myriam Marzouki aborde également dans cet entretien les liens entre création et conditions de création. L'accès à des conditions de création égales pour les hommes et les femmes constituant une condition sine qua non pour produire des spectacles d'une qualité égale.