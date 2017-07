Grâce au documentariste Daniel Kupferstein, le 6 juillet dernier réémergeait à la surface des consciences un triste souvenir. Alors que le mouvement ouvrier célèbre la prise de la Bastille, le 14 juillet 1953, la police fait feu sur six militants indépendantistes algériens du cortège, Abdelkader Draris, Mouhoub Illoul, Amar Tadjadit, Larbi Daoui, Tahar Madgène et Abdallah Bacha. Et sur un militant du PCF et de la CGT, Maurice Lurot. Le fils de ce militant désormais âgé de 80 ans s'est fait connaître à la rédaction de L'Humanité après la lecture, début juillet, de l'hommage rendu à son père et à ses camarades, et témoigne dans l'article de ce jour : « Chaque année, alors que chacun danse, c’est les larmes aux yeux que je cherche un mot qui réchauffe dans L’Humanité. Chaque année, mon père est de nouveau assassiné par les camarades, par leur oubli. »