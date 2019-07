Municipales: L'exécutif dévoile sa loi de remobilisation des élus locaux

15 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

Promis par l'exécutif à l'issue du grand débat national, le projet de loi "engagement et proximité" qui sera présenté mercredi en conseil des ministres doit permettre de "faciliter la vie quotidienne" des élus locaux et susciter des vocations à moins d'un an des municipales à fort enjeu pour la majorité.