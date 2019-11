Tchat: #MeToo dans le cinéma, un tournant dans la société?

Voici notre Tchat, organisé de 12 h à 13 h 30 ce vendredi, qui vous a permis de dialoguer avec Marine Turchi et Michaël Hajdenberg. À la suite de l’enquête et du témoignage d’Adèle Haenel accusant le réalisateur Christophe Ruggia et des nouvelles accusations de violences sexuelles visant Roman Polanski, les réactions ont fusé et de nombreuses questions sont restées en suspens. Comment les journalistes enquêtent-ils sur ces affaires ? Quel rapport le journalisme entretient-il avec la justice ?