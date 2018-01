Pénicaud présente les nouveaux contrats aidés sélectifs

16 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

La ministre du Travail a présenté mardi les "parcours emploi compétence", un nouveau type de contrat aidé qui a pour particularité d'être plus sélectif vis-à-vis des employeurs contraints de former et d'accompagner leurs salariés.