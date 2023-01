« Abonnez-vous », notre émission Twitch : dans les coulisses de la rédaction avec Carine Fouteau

Mediapart est sur Twitch tous les lundis

Retrouvez l’émission « Abonnez-vous » tous les lundis, à partir de 19 heures, sur la plateforme Twitch, pour découvrir les coulisses de Mediapart.

Ce lundi 16 janvier, à 19 heures, Ana Ferrer reçoit Carine Fouteau, co-directrice éditoriale de la rédaction (avec Stéphane Alliès). Elle vous présentera les coulisses de la rédaction, répondra à vos questions sur son fonctionnement et pourra nous raconter l’histoire du journal dont elle fait partie depuis sa création en 2008.



Comment faire pour suivre le live ?

Pour regarder le live, pas besoin de s’inscrire à Twitch, les vidéos seront sur notre chaîne https://www.twitch.tv/mediapart. Pour participer au tchat, il faut créer un compte et suivre gratuitement la chaîne. Vous pourrez ainsi être prévenu·e quand le live commencera et ne rater aucune émission. Il faudra suivre la chaîne depuis au moins 10 minutes avant de pouvoir participer à la discussion.

Si vous n’êtes pas disponible le lundi soir, l’émission sera en replay dès le lendemain sur YouTube et sur Mediapart.

Et si vous voulez nous soutenir, ne payez pas de sub (la monétisation sur Twitch). Sur chaque sub, si la moitié de l’argent revient à la chaîne, l’autre arrive dans les poches d’Amazon… À la place, abonnez-vous à Mediapart.

S'y retrouver sur Twitch

La plateforme Twitch a son propre vocabulaire, et oui cette plateforme a été créé aux états-unis donc ce vocabulaire est en anglais.

Traduire ces termes reviendraient à perdre en précision et en compréhension.

Comme nous parlons d'un journal et de formule d'abonnement, nous devons donc faire un distinguo entre s'abonner à Mediapart et s'abonner à la chaine Twitch de Mediapart. Sur Twitch, s'abonner à une chaine se dit "follow". Payer un abonnement de soutien se dit prendre un "sub".