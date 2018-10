Six personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête sur Trèbes

16 octobre 2018 Par Par Agence Reuters

Six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue mardi dans le cadre de l'information judiciaire ouverte après les attentats de Carcassonne et Trèbes (Aude) le 22 mars 2018, a-t-on appris de source judiciaire.