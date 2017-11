NEW YORK (Reuters) - Un portrait de Jésus Christ, intitulé "Salvator Mundi", peint par Léonard de Vinci a été vendu mercredi pour une somme record de 450,3 millions de dollars (382 millions d'euros) - soit plus de deux fois plus que le précédent pic historique atteint par une oeuvre d'art lors d'un vente aux enchères - par Christie's à New York.