Le pape a "pleuré" avec les victimes de prêtres pédophiles au Chili

17 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Le pape François a publiquement exprimé "douleur et honte" mardi pour le viol et les agressions sexuelles d'enfants par des prêtres au Chili pour ensuite rencontrer des victimes avec lesquelles il a "prié et pleuré".