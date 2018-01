Le Parlement européen veut un plan énergie plus ambitieux

17 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Le Parlement européen s’est prononcé mercredi pour des objectifs plus ambitieux en matière d’économies d’énergie et d’énergies renouvelables au sein de l’Union européenne par rapport à ceux proposés par la Commission et le Conseil à l’horizon 2030.