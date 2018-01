Un nouveau traité franco-britannique jeudi pour soulager Calais

17 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

La France et le Royaume-Uni signeront jeudi un traité complétant celui du Touquet, qui accélèrera les procédures pour les mineurs isolés coincés côté français et pouvant prétendre à l'asile en Grande-Bretagne et les personnes bénéficiant du regroupement familial, a-t-on appris mercredi auprès de l'Elysée.