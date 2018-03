A Montbelliard, des policiers se forment à la déontologie

De notre envoyé spécial à Montbéliard (Doubs).- À l’École nationale de police (ENP) de Montbéliard, la déontologie n’est pas un grand mot. Les futurs professionnels du maintien de l’ordre, ici en formation, lui ont même donné un petit nom : la « déonto ». Une telle abréviation (apocope en terme savant) implique une certaine familiarité – qui ne garantit pas pour autant l’adhésion béate –, comme pour les « maths », par exemple.

Aucune crise des vocations : l’école est pleine – alors qu’elle ressemblait à un grand séminaire en voie de désertification au temps de la RGPP et de son coup d’arrêt au recrutement, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Si vous imaginiez ces lieux – ils sont une douzaine en France, de Saint-Malo à Nice – en incubateurs du racisme ou du sexisme, vous en serez pour vos frais. Les élèves gardiens de la paix, instruits ici une année durant, ressemblent davantage à la société française que bien des institutions, voire des rédactions ! Ce n’est certes pas encore la parité (30 % de femmes), mais la diversité ethnique n’est plus invisible.

Clotaire Massengo, Montbéliard, 13 mars 2018.

Ce mardi 13 mars au matin, 90 policiers bientôt lâchés dans la nature – ou plutôt dans la jungle urbaine – attendent, réunis dans une salle de l’ENP de Montbéliard, le représentant du Défenseur des droits qui doit les sensibiliser aux questions de discrimination. Petit impondérable : la voiture que l’école a dépêchée pour le quérir à sa descente du TGV est tombée en panne. Clotaire Massengo arrive avec 15 minutes de retard, ce qui réduira d’autant son intervention, prévue pour durer deux heures.

Le chargé de mission commence par présenter le Défenseur des droits, « seule autorité indépendante ayant une reconnaissance constitutionnelle », qui résulte de la fusion, en 2011, du Médiateur de la République, de la Halde, du CNDS et du Défenseur des enfants. Toutes ces structures de naguère ne disent déjà plus rien à l’auditoire, âgé de 22 à 26 ans. Le nom de Jacques Toubon, nommé en juillet 2014 pour six ans non renouvelables, fait tilt en revanche.

Clotaire Massengo insiste sur une mission supplémentaire qui incombe au Défenseur des droits, en plus de celles héritées des quatre structures absorbées en 2011 : « L’orientation des lanceurs d’alerte vers les autorités compétentes. À la fois protéger le lanceur tout en l’aiguillant vers qui traitera l’infraction ou les abus constatés. » M. Massengo cite l’exemple de la fraude fiscale. Puis il s’approche d’un élève gardien de la paix, au premier rang, lui demande son prénom et enchaîne l’air de rien : « Thibaut est discriminé en raison de son activité syndicale. En informant le Défenseur des droits d’une telle situation, il devient lanceur d’alerte. Il est protégé. »

Après avoir précisé qu’il ne « représente pas un organisme militant – le Défenseur des droits enquête à charge et à décharge –, ni une juridiction – le Défenseur prononce des avis mais ne rend pas de jugement », après avoir insisté sur le fait que son institution n’est en aucun cas un quatrième pouvoir, Clotaire Massengo demande s’il y a une question dans la salle.

Un doigt se lève : « Comment le Défenseur des droits peut-il agir en toute indépendance alors qu’il est nommé par le président de la République ? » Réponse ouverte et nuancée : « Excellente remarque ! C’est aussi affaire de personnalité. Une fois nommée, ne pouvant être destituée ni renouvelée, la personne en question a les moyens de résister aux éventuelles pressions puisque les textes garantissent son indépendance… »

Qui s’y frotte s’y pique, au sommet comme à la base : « Ne pas déférer à la convocation du Défenseur des droits relève du délit d’entrave, passible de 15 000 € d’amende et d’un an de prison. » Et de rappeler à son auditoire, en atteignant le cœur de son intervention, l’article R 434-11 du code de déontologie de la police, qui commande « l’impartialité des actes et des propos », lors d’un contrôle d’identité en particulier. Tout fonctionnaire de police, auteur d’une infraction à cette règle ou l’ayant ordonnée, est passible d’une sanction disciplinaire.

Les oreilles sont attentives. Les futurs gardiens de la paix, interrogés ensuite par Mediapart, se déclarent tous conscients qu’ils seront amenés à travailler dans une société où la moindre intervention devient très vite publique pour être filmée ou rapportée sur les réseaux sociaux. Tous affirment, sinon leur attachement à la déontologie, du moins leur volonté de ne pas ruiner leur carrière – en commettant des gestes ou en se livrant à des propos répréhensibles. La force de l’autorité publique doit répliquer avec justesse et proportionnalité, quelles que soient les provocations, celles-ci viendraient-elles de têtes à claques notoires. D’autant que les pouvoirs publics ne voudront ou ne pourront plus couvrir, de toute façon et par principe, les dérapages de la police. Ceux-ci doivent cependant être relativisés, insistent auprès du journaliste les élèves gardiens de la paix : « Les médias ne citent jamais les trains qui arrivent à l’heure ni les contrôles qui se passent bien », dit l’un. L’autre va plus loin : « Au tribunal médiatique, la police est présumée coupable avant même que la justice ne rende son verdict, comme on l’a vu avec l’affaire Théo à Aulnay-sous-Bois… »

Pendant les deux heures de formation – il finira par mordre sur l’horaire prévu –, Clotaire Massengo lance des petits cailloux, insistant sur la différence essentielle entre l’IGPN, structure interne émanant du ministère de l’intérieur, et l’organe de contrôle externe et indépendant qu’est le Défenseur des droits. Il rappelle les statistiques pour l’année 2016 : la police nationale est mise en cause pour 54,9 % des inconduites constatées (22,7 % pour l’administration pénitentiaire et 13,6 % pour la gendarmerie). Cette sur-représentation s’explique assurément par une sur-exposition dans les zones les plus denses, mais il n’est pas inintéressant de se pencher sur les reproches essuyés : non-respect de la procédure (32,9 %), refus de plainte (14,6 %), propos déplacés (13 %).

Le formateur diligenté en Franche-Comté termine avec des travaux pratiques subtils, en ces temps où la victimisation fait rage :L’esprit de corps aidant, la salle répond en chœur :Clotaire Massengo réfute la belle unanimité :Il dissocie alors l’approche émotionnelle ou politique de la discrimination de son sens juridique, le seul qui vaille aux yeux de la loi, donc des policiers devant recueillir les plaintes.

Avec une certaine aisance dans l’art de la maïeutique, le représentant du Défenseur des droits fait comprendre à la fois qu’il faut combattre les stéréotypes qui nous travaillent (« les Asiatiques sont bosseurs et les Noirs fainéants »), mais que toute inégalité de traitement n’est pas une discrimination. Celle-ci, directe ou indirecte, obéit à 18 critères (de l’apparence physique à l’opinion, en passant par les mœurs), dans les seuls domaines visés par la loi (le cadre professionnel et l’accès aux biens et services). S’il se manifeste au sein d’une famille ou dans le cadre du voisinage, le harcèlement raciste, sexiste, ou en raison de l’orientation sexuelle ou encore d’une appartenance religieuse, ne saurait donc relever de la discrimination selon les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal.

Dans les bâtiments voués à la « simulation » au sein de l’ENP de Montbéliard, les élèves gardiens de la paix – flanqués des futurs adjoints de sécurité et des cadets de la République – s’entraînent à contrôler, intercepter, fouiller, palper, arrêter ; mais dans l’impartialité, l’intégrité, la loyauté envers les institutions républicaines. Ces exercices sont filmés. Les camarades de promotion discutent ensuite, lors de conférences critiques, aussi bien de détails techniques (la science du menottage) que de principes déontologiques.

Il ne reste plus à espérer que les fruits du terrain tiennent la promesse des fleurs de l’ENP : que cessent enfin les contrôles au faciès ou les chasses obsessionnelles aux minorités – en raison de pressions hiérarchiques, du fait de l’effet de groupe, ou à cause de conditions de travail dégradées, à même de faire oublier les beaux préceptes du temps béni des formations…