Air France accusé d’abus de sous-traitance

Ils travaillent dans les locaux d’Air France, à Roissy. Reçoivent des instructions directes d’Air France. Signent des documents sur des papiers à en-tête Air France. Et votent même aux élections professionnelles d’Air France. Mais officiellement ils ne sont pas salariés d’Air France ! Et ne bénéficient d’aucun avantage afférent, en termes de rémunération, primes ou activités sociales et culturelles.