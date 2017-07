La couverture en haut et très haut débit dès 2020

17 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

La couverture de l'ensemble du territoire en haut et très haut débit doit être réalisée dès la fin 2020 et non en 2022 comme promis jusqu'à présent, a annoncé lundi Emmanuel Macron lors de son discours de clôture de la Conférence des territoires.