L'opposition dénonce le choix de Borne pour l'écologie

17 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

"Inconséquence écologique", "décalage entre le discours et les actes", écologie "rétrogradée" : la nomination d'Elisabeth Borne au poste de ministre de la Transition écologique et solidaire a été vivement critiquée mercredi par l'opposition, qui dénonce une cause "malmenée" par Emmanuel Macron.