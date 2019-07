Macron rappelle à ses ministres "les bonnes pratiques"

17 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron et Edouard Philippe ont rappelé mercredi aux membres du gouvernement réunis en conseil des ministres les "bonnes pratiques" et exhorté au strict respect de la séparation entre les activités publiques et privées au lendemain de la démission de François de Rugy, fragilisé par des révélations sur son train de vie.