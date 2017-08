Vers une énième évacuation de migrants porte de La Chapelle à Paris

« Je ne veux plus d’ici la fin de l’année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois, c’est une question de dignité, d’humanité et d’efficacité », a déclaré Emmanuel Macron, le 27 juillet, dans le Loiret, à l’occasion d’une cérémonie de naturalisation. Trois semaines après cette annonce, environ 1 500 migrants campaient encore, le 17 août, porte de La Chapelle, à Paris, à proximité du centre de premier accueil (CAP), dans des conditions indignes, espérant entrer dans ce bâtiment de 400 lits mis en place par la mairie de Paris et depuis longtemps saturé. Selon nos informations, une opération de « mise à l’abri » serait prévue par l’État très prochainement - vraisemblablement vendredi 18 août au matin.