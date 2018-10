Brexit: Les Européens et May tuent tout espoir d'accord immédiat

17 octobre 2018 Par Par Agence Reuters

Les chefs d'Etat et de gouvernement européens et Theresa May ont tué dès leur arrivée au Conseil européen mercredi à Bruxelles tout espoir de parvenir dans les prochaines heures à un accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.