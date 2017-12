Macron gagne 6 points et Philippe 5 dans un sondage Ifop

17 décembre 2017 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron gagne six points de popularité et Edouard Philippe cinq dans le baromètre Ifop pour le Journal du Dimanche, repassant l'un et l'autre au-dessus de la barre de 50% d'avis favorables.