Au lendemain de la démission du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye et avec l’appel à la grève et à la manifestation de l’intersyndicale, la journée du mardi 17 décembre s’annonce décisive pour la réforme des retraites. Notre récit en direct, avec nos envoyés spéciaux dans le défilé parisien et à Rouen, Grenoble, Toulouse, Saint-Nazaire, Besançon et Marseille.