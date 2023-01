La « génération climat » se convainc de l’urgence de mobiliser aussi pour les retraites

« Il« Il y a peut-être un désamour entre les jeunes et ce mouvement qui s’engage pour la retraite, car pour beaucoup c’est quelque chose qui leur paraît loin. [...] Ils se disent que quand ils auront l’âge d’être à la retraite, on sera dans un monde à plus 4 degrés et [qu’]on ne sera peut-être pas en train de débattre de répartition, capitalisation à un moment où on ne sait même pas si la planète sera habitable. » Lors d’un récent débat avec le leader de la CGT Philippe Martinez sur la question des retraites, la nouvelle secrétaire générale d’EELV, Marine Tondelier, a fait part de ses inquiétudes de voir la « génération climat » bouder le mouvement social contre la réforme visant à allonger l’âge légal de départ en retraite à 64 ans.