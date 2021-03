Les Gobelins, une institution royale à l’heure néolibérale

MANUFS EN DANGER ». Aux Gobelins, les gros caractères se déploient sur une ancienne passerelle de bois. Fondée par Colbert il y a trois siècles et demi, forte de quelque 350 salariés, l’institution culturelle publique formée aujourd’hui par le Mobilier national – héritier du Garde-Meuble de la Couronne – et les Manufactures des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie serait-elle menacée ?