Collomb veut faire en sorte que les migrants ne reviennent plus à Paris

18 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, se dit prêt vendredi à évacuer les campements de migrants de Paris et appelle la mairie à un travail conjoint pour faire en sorte que les migrants ne "reviennent plus" dans des campements aux bords des canaux Saint-Denis et Saint-Martin.