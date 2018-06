Ce que contient la loi Pacte

La voilà donc enfin, cette fameuse loi Pacte (pour « plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises ») présentée en conseil des ministres. Sa gestation aura été longue et pénible. La consultation en ligne avait été lancée en octobre 2017, et l’on annonçait le texte pour avril. Finalement, il a été présenté lundi 18 juin.