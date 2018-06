La loi Pacte, un progrès social illusoire

Si une loi incarnait à la perfection le macronisme, ce pourrait être la loi Pacte. Derrière un discours lénifiant d’équilibre et de bonnes volontés – et derrière une jungle de mesures – se cache la réalité d’un texte qui est stratégiquement axé sur la déréglementation, la simplification et la libéralisation pour les entreprises.