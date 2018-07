La maire LR d'Aix-en-Provence condamnée pour favoritisme

18 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

La maire LR d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Maryse Joissains-Masini, a été condamnée mercredi à un an de prison avec sursis et 10 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts, a-t-on appris auprès de son avocat.