Plainte contre EDF et Framatome pour les soudures de Flamanville

18 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Greenpeace et le réseau Sortir du nucléaire ont annoncé mercredi avoir déposé plainte contre EDF et sa filiale Framatome pour infractions au Code de l’environnement et à la réglementation relative aux installations nucléaires de base en raison des problèmes de soudures constatés sur le réacteur EPR de Flamanville (Manche).