Affaire Khashoggi: Mnuchin, Le Maire, annulent leur visite à Ryad

18 octobre 2018 Par Par Agence Reuters

Le secrétaire américain au Trésor et le ministre français de l'Economie et des Finances ont grossi jeudi la liste des responsables politiques et dirigeants d'entreprise qui ont décidé de boycotter le sommet économique de Ryad en raison de la disparition inexpliquée du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.