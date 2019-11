Congrès d’EELV: les militants réancrent le parti à gauche

Samedi, l’actualité des écologistes s’est déclinée en plusieurs langues. En Allemagne, les Grünen ont réaffirmé leur positionnement centriste et modéré, en réélisant triomphalement deux « realos », Annalena Baerbock et de Robert Habeck, à la tête de leur formation. De ce côté-ci du Rhin, ce fut un peu l’inverse : appelés à désigner les 400 délégués qui les représenteront lors de leur congrès, les militants d’Europe Écologie-Les Verts (EELV) ont envoyé un signal aux plus modérés du parti.