Collomb défend sa politique d'asile face aux critiques

18 décembre 2017 Par Par Agence Reuters

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a défendu lundi sa "politique de raison" face aux 95.000 demandes d'asile reçues cette année en France, justifiant la hausse des expulsions et des contrôles malgré des critiques de plus en plus vives.