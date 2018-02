Affaire Jeremstar: un de ses concurrents a voulu faire chanter Pascal Cardonna

De rebondissements en clash, le scandale médiatique et judiciaire autour du chroniqueur de téléréalité Jérémy Gisclon, alias Jerem­star, suivi par plusieurs millions de jeunes sur les réseaux sociaux, ressemble de plus en plus à un mauvais remake de Secret Story, avec son petit monde cruel, ses coups bas et son juteux business. Alors que, depuis un mois, l’exubérant intervieweur – qui recevait ses invités dans sa baignoire – n’est pas sorti de son silence, les candidats à sa succession se répandent sur les réseaux sociaux, en quête de célébrité, prêts à tout pour le buzz.