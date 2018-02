Le gouvernement vise 500 loups d'ici 2023

19 février 2018 Par Par Agence Reuters

Nicolas Hulot et Stéphane Travert ont présenté lundi un "plan loup" appelé à régir l'équilibre entre la préservation de l'espèce et la protection des éleveurs pour les six années à venir qui prévoit une population de 500 loups en 2023.