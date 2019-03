Enquête OCDE: Les riches doivent payer plus pour la protection sociale

19 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Une très large majorité de ressortissants des pays les plus riches de la planète souhaitent que les plus hauts revenus soient plus taxés pour financer les aides aux plus pauvres, leur confiance dans les systèmes de protection sociale étant très limitée, selon une enquête publiée mardi par l'OCDE.