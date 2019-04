A La Défense, des milliers de militants dénoncent la «République des pollueurs»

Depuis lundi, les images des actions du mouvement Extinction Rebellion en Grande-Bretagne tournent et retournent dans les milieux militants français : des occupations de ponts, d’un aéroport, etc. En France, il a fallu attendre vendredi pour avoir une action similaire par son ampleur et son mode d’action, alors que cette semaine a été déclarée semaine de mobilisation mondiale pour le climat.