Accoyer veut "tout remettre en cause" chez Les Républicains

19 juin 2017 Par Par Agence Reuters

Le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer, a admis lundi que le parti de droite avait un "problème de leadership" et qu'il y avait besoin de "tout remettre en cause" au lendemain du second tour des élections législatives.