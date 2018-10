France: Jusqu'à 8 ans de prison dans une vaste affaire de blanchiment

19 octobre 2018 Par Par Agence Reuters

Le tribunal correctionnel de Paris a prononcé vendredi des peines allant jusqu'à huit ans de prison et de lourdes amendes dans une affaire tentaculaire mêlant blanchiment de l'argent de la drogue et évasion fiscale avec des ramifications en région parisienne, au Maroc et à Genève.