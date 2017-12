Le Parlement vote la fin programmée des hydrocarbures

19 décembre 2017 Par Par Agence Reuters

Le Parlement français a définitivement adopté mardi le projet de loi mettant fin à l'octroi de permis de recherche d'hydrocarbures dans le but d'une cessation progressive, d'ici 2040, de la recherche et de l'exploitation des gisements conventionnels et non conventionnels.