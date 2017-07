Le site Reporterre rend compte de l'étude, plutôt alarmante, de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, publiée le 12 juillet, en amont des états généraux de l'alimentation : « En résumé, nous autres, Français, accordons une place de plus en plus importante à la nourriture très transformée ; nous compensons de plus en plus avec des compléments alimentaires ; nous consommons trop de sel et pas assez de fibres ; et nous ne dépensons pas toutes les calories ingurgitées : le niveau d’activité physique baisse quand celui de la sédentarité augmente. Le résultat se constate du côté de la santé : l’étude note que la moitié des adultes sont en surpoids, voire obèses. »