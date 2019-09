La Sécurité sociale replonge dans le rouge, déficit à plus de 5 milliards d'euros, rapporte Les Echos

20 septembre 2019 Par Par Agence Reuters

Les comptes de la Sécurité sociale devraient repartir fortement dans le rouge cette année et en 2020, rapporte vendredi matin le quotidien économique Les Echos, qui mentionne un déficit à plus de 5 milliards d'euros pour le régime général et le fonds de solidarité vieillesse.