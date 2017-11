Un retour à l'équilibre des retraites plus tôt que prévu

20 novembre 2017 Par Par Agence Reuters

Le Conseil d'orientation des retraites (COR) est légèrement plus optimiste sur le financement des retraites et envisage désormais un retour à l'équilibre en 2037 et non plus en 2040 dans le meilleur des scénarios, selon un rapport à paraître mercredi.