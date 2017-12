Philippe défend une volonté d'"efficacité" sur l'immigration

20 décembre 2017 Par Par Agence Reuters

Le gouvernement, critiqué y compris au sein de sa majorité pour sa politique migratoire, n'entend pas remettre en cause l'inconditionnalité de l'accueil des migrants et vise à rendre plus "efficace" sa politique de droit d'asile, a assuré mercredi Edouard Philippe.