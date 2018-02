Le gouvernement dit préserver le "rêve français" des réfugiés

21 février 2018 Par Par Agence Reuters

Le gouvernement français a approuvé mercredi le projet de loi "pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif" appelé à raccourcir les délais de procédure et expulser plus systématiquement les déboutés, balayant les critiques des associations de défense des réfugiés et de la gauche.